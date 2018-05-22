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Пензенцам советуют подождать со сдачей билетов «СарАвиа» до конца мая

22 мая в 13:14 336 просмотров
, что летнее расписание «Саратовских авиалиний» из Пензы якобы сохранится, несмотря на то, что ранее было объявлено о приостановке деятельности компании.

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Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» информацию о том, что летнее расписание «Саратовских авиалиний» из Пензы якобы сохранится, несмотря на то, что ранее было объявлено о приостановке деятельности компании.

«Вчера в «Росавиации» прошло еще одно совещание. Принято решение категоричных мер не принимать к «Саратовским авиалиниям», им необходимо решить вопросы с документацией, дали неделю на устранение недостатков. До конца месяца должны при этих условиях получить разрешение на совершение полетов», — сообщил Юрий Осколков.

На вопрос о том, что делать пассажирам, не успевшим сдать билеты «СарАвиа», директор аэропорта на сей раз порекомендовал не торопиться, а подождать, когда ситуация прояснится окончательно, чтобы не потерять деньги.

«Я ранее говорил о том, что нужно сдавать билеты. Но продолжают происходить изменения — то будем, то не будем летать, эти колебания происходят не по моей инициативе. Но я считаю, что теперь, если еще не успели сдать билеты, все-таки надо подождать до конца месяца — мне назвали дату 28−29 мая, когда ситуация прояснится», — отметил он.

Напомним, 17 мая стало известно о приостановке продажи билетов «Саратовских авиалиний», осуществляющих полеты в том числе и из Пензы.


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