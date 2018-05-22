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В Пензе разрушается уникальное панно, денег на реставрацию нет

22 мая в 14:31 132 просмотра
, что в центре города разрушается мозаичное панно «Кандиевское восстание», размещенное на стене дома по улице Московской.

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Жительница Пензы обратила внимание на то, что в центре города разрушается мозаичное панно «Кандиевское восстание», размещенное на стене дома по улице Московской.

Об этом женщина сообщила в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Великолепная мозаика крошится на глазах. Уже примерно четыре квадратных метра мозаики осыпалось на землю. И дальше будет только хуже», — написала она в «Жалобной книге» информагентства.

Из мэрии города пришел официальный ответ. В документе за подписью заместителя главы администрации Пензы Магомеда Агамагомедова сказано, что данная конструкция в реестре муниципальной собственности города не значится, и предусмотреть средства на ремонт панно не представляется возможным в связи с предельным уровнем дефицита бюджета.

В Пензе есть и еще одно подобное произведение искусства, которое требует реставрации. Напомним, осенью прошлого года мужчина писал в информагентство, что мозаичное панно на ул. Карпинского постепенно приходит в негодность. Тогда в ремонте также отказали.

Монументальное мозаичное панно «Кандиевское восстание» было установлено на торце дома № 56 по улице Московской в 1973 году. Оно было набрано в начале 70-х годов на московском комбинате монументального и декоративно-прикладного искусства под руководством столичного художника Михаила Трункова. Идея создания панно принадлежит второму секретарю Пензенского обкома КПСС Георгу Мясникову.

Фотография: фото автора жалобы

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