В Пензе разрушается уникальное панно, денег на реставрацию нет

Жительница Пензы обратила внимание на то, что в центре города разрушается мозаичное панно «Кандиевское восстание», размещенное на стене дома по улице Московской.

Об этом женщина сообщила в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Великолепная мозаика крошится на глазах. Уже примерно четыре квадратных метра мозаики осыпалось на землю. И дальше будет только хуже», — написала она в «Жалобной книге» информагентства.

Из мэрии города пришел официальный ответ. В документе за подписью заместителя главы администрации Пензы Магомеда Агамагомедова сказано, что данная конструкция в реестре муниципальной собственности города не значится, и предусмотреть средства на ремонт панно не представляется возможным в связи с предельным уровнем дефицита бюджета.

В Пензе есть и еще одно подобное произведение искусства, которое требует реставрации. Напомним, осенью прошлого года мужчина писал в информагентство, что мозаичное панно на ул. Карпинского постепенно приходит в негодность. Тогда в ремонте также отказали.

Монументальное мозаичное панно «Кандиевское восстание» было установлено на торце дома № 56 по улице Московской в 1973 году. Оно было набрано в начале 70-х годов на московском комбинате монументального и декоративно-прикладного искусства под руководством столичного художника Михаила Трункова. Идея создания панно принадлежит второму секретарю Пензенского обкома КПСС Георгу Мясникову.