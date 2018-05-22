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Пензенцев просят стерилизовать дворовых кошек

22 мая в 13:32 248 просмотров
«Питомец» обратились к горожанам с просьбой не бояться и стерилизовать дворовых кошек. Для этого достаточно лишь записаться на эту процедуру в центре.

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Волонтеры пензенского центра помощи бездомным животным «Питомец» обратились к горожанам с просьбой не бояться и стерилизовать дворовых кошек. Для этого достаточно лишь записаться на эту процедуру в центре.

Поводом для поста стала смерть маленького котенка, которого пытались спасти волонтеры. Бездомная жизнь и приобретенные во время нее болячки не оставили ему шансов.

«Друзья, ну мы же здравомыслящие люди, можем предотвращать смерти и голодную жизнь братьев наших меньших! В каждом дворе живет кошка, ну найдите 1200 рублей: соберите в волонтерской группе или с помощью неравнодушных жильцов — сумма не космическая! Запишитесь к нам на стерилизацию, через неделю заберите кошечку обратно в свой двор/ подъезд/подвал, где она обитала раньше.

Пусть всех невозможно спасти, но ведь реально не добавлять новых жертв. Мы же — сознательные существа, в состоянии помочь бедолагам!
Если каждый из нас стерилизует хотя бы одну дворовую кошку или собаку, то на 1000 щенков и котят, как минимум, станет меньше. Давайте активно и гуманно подходить к этому вопросу, все — в наших руках», — написали активисты, помогающие животным.

«Этот пост — о накипевшем, о «моралистах», которые сидят на диване и рассуждают о высоком, на чьих руках ни разу не умер крошечный котенок, который ни разу не плакал над умирающей кошкой, которую переехала машина, которые никогда не спали ночами, капая очередного щенка от энтерита.

На всех добрых ручек не хватит. На поиск хозяина для котенка уходят месяцы, а для щенков — иногда и годы. Пока мы пристраиваем одного, на улице рождаются сотни обреченных душ. Стерилизация — единственный способ остановить этот бесконечный поток животных, голодных смертей и их страданий. Будьте добрыми, не играйте в псевдоброту!» — добавляют волонтеры.


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