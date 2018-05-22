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В Белинском районе парень погиб при попытке срезать электропровода

22 мая в 13:54 284 просмотра

В Белинском районе Пензенской области обнаружили тело 20-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 20 мая молодой человек приехал на велосипеде к линии электропередач в селе Среднеречье для того, чтобы украсть провода. У парня были с собой ножовка по металлу и веревка. Он забрался на столб и схватился за провод, в этот момент его ударило током. Сельчанин скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1229066/

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