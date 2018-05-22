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В Пензе появился уникальный компьютерный томограф (видео)

22 мая в 14:46 84 просмотра
«Медиклиник» * запустил в эксплуатацию уникальный томограф Somatom Scope компании Siemens.

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Клинико-диагностический центр «Медиклиник» * запустил в эксплуатацию уникальный томограф Somatom Scope компании Siemens.

Благодаря новому устройству можно провести высококачественное исследование с минимальной дозой облучения. Также аппарат может четко визуализировать самые мелкие анатомические детали. Кроме того, новый томограф дает возможность качественно провести исследование пациентов с большим весом.

Также пензенцы смогут проверить на аппарате камни в почках, подагрические отложения и оценить состав костной ткани.

Записаться на прием и узнать об устройстве подробнее можно по телефону: 20−30−03.

* Лицензия ЛО-58−01−002099 от 16 мая 2018 г. На осуществление медицинской деятельности, ООО «КДЦ «МЕДИКЛИНИК», ОГРН 1065837033239 ИНН 5837029809

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Медиклиник"

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