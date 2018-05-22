В Пензе появился уникальный компьютерный томограф (видео)

Благодаря новому устройству можно провести высококачественное исследование с минимальной дозой облучения. Также аппарат может четко визуализировать самые мелкие анатомические детали. Кроме того, новый томограф дает возможность качественно провести исследование пациентов с большим весом.

Также пензенцы смогут проверить на аппарате камни в почках, подагрические отложения и оценить состав костной ткани.

Записаться на прием и узнать об устройстве подробнее можно по телефону: 20−30−03.

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