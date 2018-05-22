В Пензенской области пройдет яркий фестиваль «ДаншиноFest -2018»

В день Святой Троицы, 27 мая, в селе Даньшино Белинского района Пензенской области состоится первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» (16+).

На площадке фестиваля силами клуба декоративно-прикладного искусства «Сурская мозаика» развернется «Улица мастеров». Народные умельцы из Пензенского, Колышлейского, Шемышейского районов покажут изделия ручной работы, на которые можно не только посмотреть, но и приобрести. Художественный руководитель КДПИ «Сурская мозаика» Галина Ананьева рассказала, что будут представлены разнообразные виды творчества: глиняная игрушка, плетение из лозы, бересты, роспись по дереву, сувенирная игрушка, текстильная кукла. Также состоятся мастер-классы и мастер-шоу.

«Будет мастер, который занимается кружевоплетением на коклюшках. Это — редкость для Пензы, в настоящее время идет возрождение подобного творчества. Одна из мастериц будет сидеть за барабаном и показывать приемы изготовления кружева. Состоится мастер-класс по изготовлению игрушки и плетению из лозы.

Мы хотим заинтересовать не только своими изделиями, но и тем, что покажем, как их делать. Думаю, обязательно будут желающие научиться. Выделим определенное время, можно прийти к мастеру и попробовать», — отметила Галина Ананьева.

Также можно будет посмотреть на народные мордовские костюмы из Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

Перед гостями фестиваля выступят профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», они покажут бой на мечах и расскажут о вооружении средневекового витязя. Желающие смогут примерить на себя доспехи и взять оружие, а под руководством опытного мастера — даже померится силами в поединке на мечах.

Свою меткость можно будет испытать в лучно-арбалетном тире, в стрельбе из древнего оружия помогут инструкторы. Искусство рукопашного боя покажут члены региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области».

Без внимания гостей не останется фотозона «Деревенский уголок», они смогут сделать запоминающиеся снимки. Неподалеку от нее расположится выставка «Перекресток культур», где пензенские фотографы представят свои работы на тему национальных культур народов. Одним из самых зрелищных событий фестиваля станут мордовские кулачные бои.

Кроме того, состоятся выступления пензенских коллективов, в том числе — знаменитого русского народного хора им. Октября Гришина. Будут и приезжие артисты: солисты всемирно известного Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» из Нальчика, ансамбль «Воронежские девчата», ансамбль «Девчата» из Республики Мордовия и другие.

Организаторы позаботились и о безопасности во время праздника — будут дежурить сотрудники полиции, пожарные, медики. Свои автомобили можно оставить на специально выделенной парковке около площадки фестиваля.

Партнерами праздника являются московское адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», крупнейший садовый центр в Европе Imperial Garden, а также ООО «Интерстрой», ТПК ОАО «Хлебпром» и пекарня «Мельница».

Начало фестиваля «ДаншиноFest» — в 12.00. Продлиться он до 22.00. Схему проезда и подробную информацию можно посмотреть здесь.