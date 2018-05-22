Юрий Вяземский в Пензе: В «Умницах и умниках» сокращаем число москвичей

В Пензе 22 мая на базе телеканала «Экспресс» проходит финал «Умников и умниц Сурского края». Ведущим игры стал автор телеверсии «Умниц и умников», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. Перед началом интеллектуальных состязаний гость ответил на вопросы журналистов.

«Я в Пензенской области во второй раз. В первый раз был здесь в прошлом году. Какие впечатления от пензенских ребят, трудно сказать, потому что дети были интересные, но разных возрастов. А мне нужны именно 10-классники, чтобы я их пригласил к себе, и они в будущем сезоне телеигры «Умницы и уники» уже были 11-классниками. Я очень рассчитываю на Пензенскую область, мне нужны сильные ребята», — отметил Юрий Вяземский.

Ведущий, рассказывая про детали финала «Умников и умниц Сурского края», отметил, что право принять участие в телеверсии передачи получат трое победителей, которых определит жюри. Но, возможно, счастливчиков окажется больше.

«Жюри определяет трех победителей, среди них выявляет абсолютного победителя. Я сижу и спокойно наблюдаю, потому что могу дать свой персональный приз, причем я должен выбрать этого человека сам. […] Посмотрю, как сегодня пойдет. Может, дополнительные места дам. Это будут мои призеры. […] Очень часто выигрывают именно те, которых я отбирал сам, а абсолютные победители проигрывают, потому что у них особый статус есть. Возможно, у меня есть чутье на умников, потому что я непрофессионал. Профессионалы руководствуются не чутьем, а опытом», — отметил автор программы.

Отвечая на вопрос по поводу того, когда в эфире федерального телеканала можно увидеть передачу с участием пензенских умников, Юрий Вяземский признался, что пока определенной даты назвать не может.

«Мы начинаем эфиры с конца сентября. Но я не могу точно сказать, когда будет передача с пензенцами, потому что у нас раньше было 12 встреч с москвичами, а сейчас мы сокращаем их довольно резко. Посмотрим, какой расклад будет», — сказал он.

Причины уменьшения числа участников, представляющих столичные школы, профессор не назвал, но отметил: «Мне все больше становятся интересны немосквичи, москвичи — они такие «утомленные солнцем». А я не люблю «утомленных солнцем».

Сейчас Всероссийское интеллектуальное движение поддерживают около 30 субъектов РФ.