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Губернатор: 100% охват детей допобразованием — это отличный результат

22 мая в 16:20 190 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу в Алферьевке. Он порекомендовал оперативно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт актового зала и провести строительные работы до начала нового учебного года.

При образовательной организации в Алферьевке работает детская школа искусств, где музыкой, танцами, живописью, скульптурой и другими видами творчества занимаются 99 человек, остальные ученики посещают спортивные секциии. В результате у сельских школьников -100-процентная внеурочная занятость, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«100-процентный охват детей дополнительным образованием — это отличный результат. Вам нужно чаще выезжать вместе с детьми на областные мероприятия, чтобы у ребят было больше возможностей представлять свои работы на региональном уровне, получать бесценный опыт общения и обмена знаниями с воспитанниками других творческих объединений», — отметил Иван Белозерцев.

Осмотрев актовый зал, губернатор поручил в срочном порядке подготовить проектно-сметную документацию на ремонт и закончить работы до 1 сентября. Кроме того, глава региона распорядился проработать вопрос оснащения школьного зала новыми креслами.

Также Иван Белозерцев посетил урок старшеклассников, обсудил с ними детали современного процесса получения образования, отметил преимущества обучения в сельской школе, где есть возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Губернатор пожелал одиннадцатиклассникам удачно сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/85097/

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