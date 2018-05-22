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Олег Мельниченко вошел в топ-50 самых цитируемых сенаторов

22 мая в 16:41 166 просмотров

Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко вошел топ-50 медиарейтинга членов Совета Федерации за апрель.

По данным компании «Медиалогия», его медиаиндекс составил 1 147.

Традиционно возглавляет список медиаактивных сенаторов председатель СовФеда Валентина Матвиенко (75 242,2), председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (56 228,1) и сенатор от Марий Эл Константин Косачев (38 938,2).

Самые заметные перемещения в рейтинге — у Андрея Турчака (Псковская область) и Ирины Гехт (Челябинская область) — +20 позиций. Самое большое падение — у Людмилы Нарусовой (Республика Тыва), сразу -28 позиций.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.


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