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Интернет добавил зрителей на «Jazz May Penza»

22 мая в 16:58 174 просмотра
«Jazz May Penza» впервые была организована онлайн-трансляция выступлений и мастер-классов на большой экран и в соцсети «ВКонтакте». Скоростные интернет-каналы предоставил «МегаФон». Это позволило удвоить аудиторию фестиваля, так как количество просмотров в Сети было равно количеству посетителей площадок.

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В этом году на фестивале «Jazz May Penza» впервые была организована онлайн-трансляция выступлений и мастер-классов на большой экран и в соцсети «ВКонтакте». Скоростные интернет-каналы предоставил «МегаФон». Это позволило удвоить аудиторию фестиваля, так как количество просмотров в Сети было равно количеству посетителей площадок.

Фестиваль «Jazz May Penza» — одно из ключевых событий региона. Ежегодно его посещает почти 10 тысяч зрителей. Компания «МегаФон» впервые выступила телеком-партнером фестиваля и с помощью онлайн-трансляций расширила аудиторию фестиваля практически в два раза. Тот, кто не смог побывать на площадках фестиваля, следил за онлайн-трансляциями в группе «Джаз Май 2018» «ВКонтакте». Каждый мог присоединиться к мастер-классам ведущих джазовых просветителей России Георгия Акмена, Виктора Радзиевского и Александра Беляева в рамках Лектория «МегаФона».

«В прошлом году мы запустили работу базовых станций сети 4G на частотах, на которых связь внутри зданий становится существенно лучше. Абоненты активно используют новые возможности Сети, передавая все больше фото, видео, а также ведут прямые эфиры без задержек и зависаний», — отметил директор пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Высокоскоростной мобильный интернет позволил в режиме «здесь и сейчас» транслировать на большой уличный экран выступление большого джазового оркестра. А в фотозоне «МегаФона» все желающие могли запечатлеть себя в качестве музыкантов и затем отправить фото на адрес своей электронной почты.


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