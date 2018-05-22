В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Бабаев поблагодарил Белозерцева за поддержку инвестпроекта по строительству свинокомплекса на 280 тыс голов
Пензенцам советуют подождать со сдачей билетов «СарАвиа» до конца мая
Вам будет интересно
Наши новости
Половина дорожных аварий с участием детей приходится на Пензу — ГИБДД
Интернет добавил зрителей на «Jazz May Penza»
На выпускной запретят групповые выезды пензенских школьников
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
В Пензе разрушается уникальное панно, денег на реставрацию нет
Пензенцы не смогут купить алкоголь 23 июня
Пензенцев просят стерилизовать дворовых кошек
Пензенцам советуют подождать со сдачей билетов «СарАвиа» до конца мая
В Пензе начинается летний Wi-Fi сезон
«Ростелеком» рассказал пензенским родителям о защите детей в интернете

В центре Пензы появятся 27 платных парковок

22 мая в 17:28 156 просмотров
, которое провел мэр города Виктор Кувайцев.

" data-title="В центре Пензы появятся 27 платных парковок — Пенза-пресс, рунет за день">

В центре Пензы определили 27 зон для размещения платных парковок на 1 415 мест. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел мэр города Виктор Кувайцев.

Вне центральной части города планируется создать еще шесть парковок с 285 местами, 235 из них будут открытыми, 50 — закрытыми.

В настоящее время муниципальная платная парковка в городе только одна. Она находится на улице Лермонтова и рассчитана на 50 машин. За счет ее использования в 2017 году в бюджет поступило 1 млн 398 тысяч 780 рублей, за четыре месяца 2018 года — 812 тысяч 610 рублей. Одно парковочное место приносит доход в 4 020,70 рублей в месяц.

На вопрос Виктора Кувайцева о том, будут ли востребованы платные парковки и не заставят ли водители машинами все дворы, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин ответил, что, согласно проведенному анализу, горожане готовы отдавать деньги за стоянку.

Доход будет поступать напрямую в бюджет города в соответствии с разработанной структурой без фирм-посредников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...