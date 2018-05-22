В центре Пензы появятся 27 платных парковок

В центре Пензы определили 27 зон для размещения платных парковок на 1 415 мест. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел мэр города Виктор Кувайцев.

Вне центральной части города планируется создать еще шесть парковок с 285 местами, 235 из них будут открытыми, 50 — закрытыми.

В настоящее время муниципальная платная парковка в городе только одна. Она находится на улице Лермонтова и рассчитана на 50 машин. За счет ее использования в 2017 году в бюджет поступило 1 млн 398 тысяч 780 рублей, за четыре месяца 2018 года — 812 тысяч 610 рублей. Одно парковочное место приносит доход в 4 020,70 рублей в месяц.

На вопрос Виктора Кувайцева о том, будут ли востребованы платные парковки и не заставят ли водители машинами все дворы, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин ответил, что, согласно проведенному анализу, горожане готовы отдавать деньги за стоянку.

Доход будет поступать напрямую в бюджет города в соответствии с разработанной структурой без фирм-посредников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.