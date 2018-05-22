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В Пензе определили победителей «Умников и умниц»

22 мая в 17:47 130 просмотров
«Экспресс» состоялся финал «Умников и умниц Сурского края».

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В Пензе 22 мая на базе телеканала «Экспресс» состоялся финал «Умников и умниц Сурского края».

Вел игру автор телеверсии «Умников и умниц», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.

За право стоять на дорожке игры «Умники и умницы» на «Первом канале» боролись девять конкурсантов.

Трех победителей игры определило жюри. В их число вошли ученица гимназии № 6 Ирина Никитина, воспитанница школы № 1 имени А. С. Пушкина в Колышлее Полина Сударикова и ученица школы № 36 Пензы Парвина Абдуллаева.

Еще двух участников выбрал Юрий Вяземский, ими оказались ученик школы № 1 Спасска Максим Самсонкин и воспитанник школы № 2 Никольска Владислав Егин.


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