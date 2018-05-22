В Пензе на форуме советов отцов обсудили вопросы детской безопасности (видео)

В Пензе прошел второй областной форум советов отцов. Перед летними каникулами родители обсудили вопросы детской безопасности. Председатели организации всех районов региона учились спасать утопающего, тушить возгорания и оказывать первую помощь. Кроме того, психологи объяснили папам, как общаться со своими детьми, чтобы выстроить доверительные отношения.

Погасить возгорание огнетушителем — далеко не единственный навык, которым должен обладать глава семейства. На форуме «Детство без опасности» для отцов подготовили несколько тематических площадок.

«Безопасность на воде, дороге, в интернете, занятость детей в вечернее время, организация рейдов, чтобы они не попали в трудную ситуацию, которая может повлечь проблемы», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Инструктаж для председателей районных советов отцов провели сотрудники МЧС, силовых структур и медики. Базовый набор знаний, которыми должен владеть заботливый папа, — невелик, но требует практики. Среди них — и психологическая подготовка. Уважение подрастающего поколения вызывают качества, которые многим приходится вырабатывать годами.

Стереотип, что отец принимает минимальное участие в воспитании ребенка, постепенно уходит в прошлое. Современные родители стараются выстроить доверительные отношения со своими детьми и общаться с ними как можно больше.

«Нужно сесть, поговорить или взять велосипед, съездить с ребенком покататься куда-нибудь, объяснить, где можно переходить через дорогу, останавливаться и прочие такие моменты», — отметил член Совета отцов средней школы села Вадинск Игорь Тришкин.

В советы отцов по всей Пензенской области входят около 4000 человек. Участники областного форума выступят с лекциями и проведут занятия по обеспечению мер безопасности детей в своих населенных пунктах, сообщает телеканал «Экспресс».