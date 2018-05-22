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В Пензе обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения (видео)

22 мая в 19:47 154 просмотра
, на котором обсудили актуальные вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Встреча прошла на базе многопрофильной гимназии № 13.

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Где сейчас находится ваш ребенок? С таким вопросом к родителям обратились представители СУ СК России по Пензенской области. Специально для взрослых организовали собрание, на котором обсудили актуальные вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Встреча прошла на базе многопрофильной гимназии № 13.

Общешкольное родительское собрание прошло под девизом «Безопасность детей — забота взрослых». Ежегодные встречи собирают пап и мам, бабушек и дедушек ради одного — узнать, как решить проблемы школьников и сделать их жизнь благополучнее.

«Не до всех родителей в должной мере доходит информация или осознается необходимость и важность проводить профилактическую работу с детьми вне зависимости от возраста. Потому что многие считают, что это лежит на плечах учителей, или ребенок уже взрослый и достаточно хорошо все понимает сам», — отметил отец ученика первого класса многопрофильной гимназии № 13 Кирилл Соколовский.

За пять месяцев 2108 года количество правонарушений со стороны несовершеннолетних остается на уровне аналогичного периода в 2017-м. Однако формат нарушений изменился. Школьники перестали бояться наказаний, а многие и вовсе считают, что их детские шалости общественно неопасны. На деле же все выглядит иначе: драки в школьных коридорах сменил незаконный сбыт наркотических средств, за который только в 2017 году на лиц не достигших 18-летнего возраста возбуждено четыре уголовных дела. Пристрастие к психотропным веществам и газу привело к четырем летальным исходам. Виртуальная жизнь подростков и вовсе переходит все границы: создаются группы, где школьников призывают к расовой ненависти, насилию и другим преступлениям.

«Дети, подростки, читая и следуя призывам информации в интернете, совершают акты вандализма, насилия в отношении свои сверстников и учителей», — сказал и. о. руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Владимир Фомин.

И родители, и специалисты схожи во мнении: нарушения и преступления дети совершают, находясь без внимания и попечения взрослых. Еще одной причиной может быть так называемый «тренд подростковой среды»: «сделал плохое — заслужил уважение в компании».

«Прежде всего, конечно, необходимо завоевать доверие ребенка. Общаться с ним, ни в коем случае не давать ему замыкаться, вникать в проблемы ребенка и ставить себя на его место, тогда будет все хорошо», — сказал отец ученицы 11 класса многопрофильной гимназии № 13 Аркадий Фаткин.

В преддверии летних каникул во всех школах региона пройдут профилактические мероприятия. Вместе с педагогами вопросами безопасности школьников продолжат заниматься родители и психологи, сообщает телеканал «Экспресс».


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