Губернатор вручил пензенским семьям жилищные сертификаты

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство частного дома.

«Мне всегда особенно приятно видеть многодетные семьи. Участием в этой торжественной церемонии я хочу подчеркнуть глубокое уважение к ним. Для пензенского региона и России в целом очень важно менять демографическую ситуацию к лучшему, и это невозможно без оказания поддержки молодым парам, многодетным семьям. Вот почему президент РФ Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу самое пристальное внимание.

В нашем регионе действует отдельная программа поддержки молодых семей, за прошлый год мы трижды увеличили ее финансирование. Мы строим новые школы и детские сады, в этом году приступим к строительству яслей. Правительство Пензенской области занимается разработкой законопроекта по поддержке материнства и детства, который даст возможность создать дополнительные условия для того, чтобы в семьях жителей Пензенской области рождалось больше детей», — сказал глава региона.

Сертификаты получила 21 семья, всего в 2018 году социальную выплату получат 49 молодых семей, среди которых 32 — многодетные.

Иван Белозерцев обратил внимание участников программы на необходимость тщательного выбора компании-застройщика при покупке жилья или его строительстве с помощью социальной выплаты.

«Минстрой Пензенской области готов оказать помощь, если вы выразите такое желание, собрать представителей работающих в нашем регионе строительных компаний, чтобы вы могли обсудить с ними все интересующие вас вопросы. Никто не должен вводить вас в заблуждение, недопустимы ситуации, когда люди остаются без денег и квартир.

Хотелось бы обратить внимание на ЖК «Чистые пруды» в Рамзае, где квартиры сейчас реализуются по низким ценам через арбитражного управляющего. Проект микрорайона очень хороший, мы будем развивать эту территорию: поставим детскую площадку, построим детский сад, автобусное сообщение с Пензой уже есть. Хочется, чтобы молодые семьи знали, что этот микрорайон мы считаем перспективным и будем в него инвестировать», — отметил губернатор.

Жилищная программа действует в Пензе с 2005 года. За это время жилищные условия улучшили 2338 семей.