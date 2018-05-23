«ЭРА-ГЛОНАСС» запустила сервис помощи на дороге

Оператор государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с 23 мая запустил для всех автовладельцев сервис помощи на дороге.

Водитель сможет, нажав штатную кнопку SOS, попросить подвезти канистру топлива, заменить колесо, открыть заблокированную дверь или, например, починить на месте небольшую неисправность.

При этом помощь может быть и юридической. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», система самостоятельно определит точное местоположение машины.

Услуга «Помощь на дороге» доступна для всех автовладельцев, у которых автомобили оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», пояснил исполняющий обязанности гендиректора компании Аркадий Заикин.

Вызов помощи с использованием кнопки SOS будет бесплатен. Свои фиксированные комиссионные АО «ГЛОНАСС» будет получать от сервисных компаний.