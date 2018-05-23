Пенсионер из Чаадаевки заготовил дрова и попал под статью

В Пензенской области в отношении 60-летнего жителя Чаадаевки возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере.

Установлено, что пенсионер спилил 14 берез неподалеку от трассы М-5 «Урал» в районном поселке Чаадаевка. У мужчины не было на это разрешительных документов. Деревья он планировал использовать в качестве дров, он распилил стволы на части, погрузил на автомобиль и вывез из леса.

«Общий объем незаконной рубки деревьев составил 4,6 кубических метра. Ущерб лесному фонду превысил 46 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.