Пенсионер из Чаадаевки заготовил дрова и попал под статью

Установлено, что пенсионер спилил 14 берез неподалеку от трассы М-5 «Урал» в районном поселке Чаадаевка. У мужчины не было на это разрешительных документов. Деревья он планировал использовать в качестве дров, он распилил стволы на части, погрузил на автомобиль и вывез из леса.
«Общий объем незаконной рубки деревьев составил 4,6 кубических метра. Ущерб лесному фонду превысил 46 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.