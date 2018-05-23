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Пенсионер из Чаадаевки заготовил дрова и попал под статью

23 мая в 10:05 464 просмотра

В Пензенской области в отношении 60-летнего жителя Чаадаевки возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере.

Установлено, что пенсионер спилил 14 берез неподалеку от трассы М-5 «Урал» в районном поселке Чаадаевка. У мужчины не было на это разрешительных документов. Деревья он планировал использовать в качестве дров, он распилил стволы на части, погрузил на автомобиль и вывез из леса.

«Общий объем незаконной рубки деревьев составил 4,6 кубических метра. Ущерб лесному фонду превысил 46 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3376939/

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