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Пензенская область заняла 57 место в РФ по социально-экономическому развитию

23 мая в 10:44 294 просмотра
РИА Рейтинг подготовило исследование, посвященное социально-экономическому развитию регионов России в 2017 году. В общем зачете Пензенская область заняла 57 место.

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РИА Рейтинг подготовило исследование, посвященное социально-экономическому развитию регионов России в 2017 году. В общем зачете Пензенская область заняла 57 место.

При составлении рейтинга эксперты руководствовались данными Росстата по основным экономическим показателям: индексе промышленного производства (в Пензенской области он равен 102,6%), объеме инвестиций (72,5 млрд руб.), обороте розничной торговли (199,2 млрд руб.), динамике реальных доходов (98,9% по отношению к 2016 году, среднедушевой доход в месяц — 29 193 руб.) и др.

В итоге Пензенская область заняла в рейтинге 57 место с интегральным показателем 38,663. Объем производства товаров и услуг составил в 2017-м 376,45 млрд руб., объем доходов консолидированного бюджета — 56,33 млрд руб., доля прибыльных предприятий — 68,1%, в экономике региона заняты 2 641 990 человек, отмечается в исследовании. Уровень безработицы — 4,5%. На одного жителя Пензенской области объем производства товаров и услуг составил 281 660 руб., инвестиций — 54 280 руб.

Лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области, республиках Тыва и Ингушетия.


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