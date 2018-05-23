Иван Белозерцев примет участие в международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге 24 и 25 мая пройдет международный экономичекий форум, в котором примет участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев планирует провести на площадках форума ряд деловых встреч с представителями зарубежных посольств и консульств, торговых палат и представительств, иностранными и российскими партнерами в сфере бизнеса. Готовятся к подписанию несколько соглашений о сотрудничестве, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Основным событием форума станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 25 мая.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента.