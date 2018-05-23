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Иван Белозерцев примет участие в международном экономическом форуме

23 мая в 11:13 340 просмотров
, в котором примет участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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В Санкт-Петербурге 24 и 25 мая пройдет международный экономичекий форум, в котором примет участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев планирует провести на площадках форума ряд деловых встреч с представителями зарубежных посольств и консульств, торговых палат и представительств, иностранными и российскими партнерами в сфере бизнеса. Готовятся к подписанию несколько соглашений о сотрудничестве, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Основным событием форума станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 25 мая.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/85551/

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