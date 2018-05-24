Насекомые, солнце, ролики. Проводим летние каникулы без ущерба для здоровья

Заканчивается учебный год, впереди долгожданное тепло и каникулы. Большую часть времени дети будут проводить на улице. Чтобы отдых оставил только приятные впечатления и воспоминания, стоит позаботиться о безопасности. Обеспечить ее — задача родителей. На что стоит обратить внимание в первую очередь, рассказывает врач-педиатр Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Опасные насекомые

Летом лучше не пользоваться резко пахнущим мылом или детской косметикой с сильными ароматами, чтобы не привлекать насекомых запахами. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите ребенку, что если рядом насекомые, то не стоит делать резких движений.

В лес лучше надевать одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от насекомых, выберите репеллент с натуральными компонентами, разрешенный для детей. Наносите его самостоятельно в соответствии с инструкцией. При укусе ребенка клещом лучше обратиться за медицинской помощью к врачу.

Солнечная активность

Солнечные ожоги — еще одна опасность для ребенка летом, поэтому в вашей аптечке всегда должно лежать средство от ожогов. Чтобы избежать ожогов оправдано использование солнцезащитных средств. Наносите их минут за 15−20 до выхода на улицу и после купания. Применяйте защиту уровня SPF-20 или SPF-30, при этом лучше использовать максимально безопасные средства, разрешенные для применения детям. Дошкольникам лучше наносить защитный крем или молочко. В любом случае пребывание на солнце должно быть дозированным и увеличиваться постепенно. Надо носить солнцезащитные очки, для этого применяйте качественные модели со стеклом, дешевые подделки из пластика могут нанести большой вред.

В жаркое время не допускайте обезвоживания, давайте ребенку много пить. Избегайте сладкой воды, она вызывает еще большую жажду.

Если у ребенка случился тепловой удар, незамедлительно перенесите его в прохладное место, протрите лицо и открытые части тела влажным полотенцем, отпаивайте его водой. При ухудшении состояния немедленно вызывайте скорую помощь.

Профилактика пищевых отравлений

Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи. Обязательно предлагайте больше овощей, фруктов и ягод. Мойте их тщательно перед тем как употребить в пищу. Старайтесь не приобретать фрукты, которые еще по сезону не должны продаваться. Как правило, это продукты, выращенные с добавлением химических веществ, стимулирующих рост, они очень опасны для здоровья. Не берите с собой в жаркое место и не ешьте продукты, которые быстро испортятся: мясо, колбасу, рыбу, молочные продукты.

Профилактика травм

Для занятий активными видами спорта: езды на скейте, роликах, велосипеде — обязательно приобретите шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. При езде на роликах позаботьтесь, чтобы были надежно фиксированы лодыжки ребенка, которые он может вывихнуть. Обучите ребенка технике правильного падения. Спортивный инвентарь должен быть исправен и соответствовать его возрасту. Обращайте внимание на качество защиты цепи у велосипеда, попадание штанины может привести к травме.

Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, при катании на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной остановки, крепко держаться при катании.

Необходимо объяснить детям, что можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Нельзя подходить к собаке, особенно если у нее щенки, беспокоить во время сна, еды, отбирать то, во что она играет

Если укусила собака или кошка, ребенок должен сразу сказать об этом родителям, чтобы они немедленно отвели к врачу.

Синяки, царапины и ссадины сопровождают летом многих детей, особенно мальчиков. Важно оперативно их промывать и обрабатывать антисептиком. К месту ушиба надо быстро приложить холодный предмет или полить его холодной водой, чтобы снизить боль и уменьшить отек.

Летние забавы могут стать причиной и серьезных травм. Переломы у детей могут сопровождаться болью или проходить почти безболезненно. На глаз обнаружить у ребенка перелом не так просто. Поэтому если ребенок достаточно сильно травмировался, то лучше как можно быстрее показать его травматологу.

Безопасность на воде

Многие любят проводить летние дни на пляжах водоемов — озер, рек, морей. С удовольствием купаются, загорают и малышня, и подростки. Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям.

Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено. Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестным дном. Нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями. Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде. Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, такие как надувные нарукавники или жилеты. Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах: острые камни и концы торчащих веток могут порвать матрац, а быстрое течение реки — унести пловца.

Следите за тем, чтобы дети не хватали друг друга за ноги или руки. В результате таких игр ребенок может наглотаться воды. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят».

Если достаточно взрослые школьники сами идут купаться, то старайтесь чтобы они ходили в безопасные места.

Пожарная безопасность

Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период: не играть с бензином и другими горючими веществами, не играть со спичками, не разводить костры, нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли!

Социальная безопасность

Объясните ребенку, почему нельзя на улице общаться с посторонними (ни с мужчинами, ни с женщинами), даже если они просят о помощи, ничего у них не брать, не вести их домой, не сообщать свою фамилию, адрес, телефон.

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с удовольствием и пользой.