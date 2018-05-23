В Пензе 27 мая изменится схема движения общественного транспорта

В Пензе из-за проведения кросса «Зеленый марафон» (0+), посвященного Единому дню велопарадов в России, 27 мая с 8.00 до 13.00 изменится схема движения общественного транспорта.

Так, маршрутки № 5 с ул. Лермонтова поедут по ул. Ленинградской и ул. Мира до остановки «Ул. Мира» и далее — в обратном направлении.

Автобусы малого класса № 77 с ул. 8 Марта проследуют по ул. Бекешской, ул. Пушкина, ул. Космодемьянской, ул. Захарова, ул. Мира, ул. Ленинградской и затем — по маршруту. Так же поедут и автобусы № 30 (в обоих направлениях), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Маршрутки № 1, 9 м и 93 будут доезжать только до остановки «Ул. Мира». Движение микроавтобусов № 33 будет ограничено до перекрестка ул. Окружной и Фридриха Энгельса. Автобусы малого класса № 10 будут высаживать последних пассажиров на ул. Островского, 170.

Напомним, в это же время на нескольких улицах ограничат проезд и стоянку личного и общественного транспорта.