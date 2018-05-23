Британские и китайские ученые выяснили, что употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает телеканал « 360 ».

Такой вывод эксперты сделали, проведя большое исследование. В нем приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте 30−79 лет. В течение четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали их состояние здоровья.

Отмечается, что за девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 9985 из них закончились смертью.

Результаты многолетних осмотров показали, что употреблявшие не менее пяти яиц в неделю на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% — от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел не более двух яиц за такой же период. Более того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.