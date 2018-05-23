В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Пензенским неплательщикам отключают газ
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
Электроэнергию для «зеленых» АЗС хотят предоставлять бесплатно
«ЭРА-ГЛОНАСС» запустила сервис помощи на дороге
На выступлении гимнасток в цирке лопнул трос
Саратовская актриса победила на всероссийском конкурсе
РЖД может внести дебоширов в черный список на год
Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей
Ученые обнаружили в зеленом чае лекарство от рака
В российских самолетах можно будет летать стоя
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку
В России появится удостоверение личности для людей без гражданства

Употребление одного яйца в день спасет от ранней смерти — ученые

23 мая в 11:52 342 просмотра
, что употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает телеканал «360».

" data-title="Употребление одного яйца в день спасет от ранней смерти — ученые — Пенза-пресс, рунет за день">

Британские и китайские ученые выяснили, что употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает телеканал «360».

Такой вывод эксперты сделали, проведя большое исследование. В нем приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте 30−79 лет. В течение четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали их состояние здоровья.

Отмечается, что за девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 9985 из них закончились смертью.

Результаты многолетних осмотров показали, что употреблявшие не менее пяти яиц в неделю на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% — от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел не более двух яиц за такой же период. Более того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...