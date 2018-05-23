Пензенским неплательщикам отключают газ (видео)

«Задолженность — предупреждение — отключение», именно по такой схеме работают со злостными неплательщиками специалисты компании «Газпром межрегионгаз Пенза». Просроченная задолженность потребителей в Пензенском регионе — это десятки миллионов рублей. Чтобы свести ее к минимуму, представители поставщика ресурсов проводят рейды по отключению от газоснабжения должников и тех, кто незаконно подключился к газовой сети.

Собственник одного из домов в Пензе не оплачивал счета за потребленный природный газ весь отопительный сезон. Из-за задолженности свыше десяти тысяч рублей ресурсники пошли на крайние, но законные меры — приостанавливают подачу топлива. Однако, прежде чем отрезать трубы, даже самому злостному неплательщику дают время. Уведомления о необходимости погасить долг специалисты «Газпром межрегионгаз Пенза» направляют за 20 дней.

«Кто-то признается, что разгильдяи, деньги есть, но платить не хотят. Пока к ним не приедешь, они не пошевелятся. У других денег не хватает, пенсий, зарплат. У всех разное материальное положение», — рассказал инженер по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пенза» Андрей Кашаев.

Рейды по отключению специалисты проводят регулярно. В день приходится наведываться, в среднем, на 15 адресов. С каждым должником работают индивидуально и всегда напоминают, что легче не доводить дело до отключений. Ведь для возобновления подачи газа нужно будет не только погасить долг, но и оплатить расходы на выполненные работы поставщиком. А эта сумма может достигать десяти тысяч рублей.

«Бывает, что человек не проживает по указанному адресу, но начисления производятся. Если бы абонент своевременно установил прибор учета газа, то избежал бы трат, оплата по счетчику ниже, чем по нормативу», — добавил Андрей Кашаев.

Представители «Газпром межрегионгаз Пенза» подчеркивают, что приостановка подачи газа — мера вынужденная. Просроченная задолженность абонентов в Пензенской области составляет свыше 76 миллионов рублей. Зачастую причины неоплаты кроятся не в тяжелом финансовом положении, а в недобросовестном отношении самих потребителей, сообщает телеканал «Экспресс».