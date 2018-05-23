Пензячка обнаружила еще один участок изуродованного асфальта

Пензенцы продолжают сообщать об изуродованных тротуарах. На этот раз странные борозды горожанка заметила на ул. Кирова.

«В Пензе на ул. Калинина и дальше по ул. Кирова, от остановки «Ул. Чкалова» до памятника Первопоселенцу, на тротуаре — какие-то загадочные борозды. Кто же его так испортил? Будут ли его приводить в порядок?» — написала женщина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Подписчики группы «Это Пенза, Карл!» уверены — асфальт испортили зимой во время уборки льда.

«Ну так зимой было велено лед убрать, убирали машиной. Теперь ни льда, ни асфальта нового, который по программе безопасных дорог положили летом», — отметила пользователь Светлана.

Подписчик под ником Утомленный Путник уточнил: убирали маленьким трактором: «Он ковш опускал, передние колеса поднимал и таким образом сжимал и лед со снегом, и асфальт».

Так это или нет, кто понесет ответственность и будет ли восстановлено покрытие, расскажут в горадминистрации. Информагентство направило туда официальный запрос.

Напомним, это не первый случай в Пензе, когда из-за уборки льда пострадали тротуары. Ранее об аналогичной ситуации сообщил пользователь Алексей Макаров в Facebook. Вице-мэр Юрия Ильин обещал, что асфальт восстановят, причем не за счет бюджета, а за счет средств «Пензадормоста», который и допустил эту оплошность.