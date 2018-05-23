В Рамзае МУП оштрафовали за грязную воду

МУП «Богословка» оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, дело было возбуждено после того, как в декабре 2017 года в одном из изданий появилась информация о ребенке, которого поставили на диспансерный учет у дерматолога из-за жесткой, некачественной воды.

Специалисты взяли пробы холодной питьевой воды в многоквартирном доме. Выяснилось, что жидкость не соответствует гигиеническим нормативам.

В результате МУП «Богословка» назначили штраф — 25 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.