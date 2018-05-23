Пензенцам напоминают о необходимости перехода на онлайн-кассы

В управлении Федеральной налоговой службы России по Пензенской области напоминают о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для малого бизнеса.

С 1 июля онлайн-кассы обязаны будут использовать индивидуальные предприниматели и организации в сфере общественного питания, занимающиеся вендингом [продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем], бизнесмены, работающие в сфере торговли.

Напомним, по новым правилам, все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую. Федеральный закон об онлайн-кассах был принят в 2016 году.

Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра 8−800−222−22−22.