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В Никольском районе женщину осудили за кражу в детсаду

23 мая в 14:04 180 просмотров

Жительница Никольского района Пензенской области отделалась штрафом за кражу денег в детском саду.

Кража произошла в детском саду № 5 города Никольска 2 февраля. Работница муниципального учреждения вытащила у коллеги из сумочки банковскую карту. Злоумышленница знала ее пин-код, сообщает пресс-служба Никольского районного суда Пензенской области.

На следующий день женщина пошла в отделение банка и сняла с похищенной карты 30 тысяч рублей. Еще через день через банкомат, расположенный в одном из магазинов города, она обналичила 17 тысяч рублей.

В результате жительницу Никольска осудили. Ей назначили штраф в 12 тысяч рублей. Похищенные деньги она вернула коллеге.


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