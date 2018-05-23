В Никольском районе женщину осудили за кражу в детсаду

Кража произошла в детском саду № 5 города Никольска 2 февраля. Работница муниципального учреждения вытащила у коллеги из сумочки банковскую карту. Злоумышленница знала ее пин-код, сообщает пресс-служба Никольского районного суда Пензенской области.

На следующий день женщина пошла в отделение банка и сняла с похищенной карты 30 тысяч рублей. Еще через день через банкомат, расположенный в одном из магазинов города, она обналичила 17 тысяч рублей.

В результате жительницу Никольска осудили. Ей назначили штраф в 12 тысяч рублей. Похищенные деньги она вернула коллеге.