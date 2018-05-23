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Город Спутник становится популярным среди жителей других регионов (видео)

23 мая в 14:46 132 просмотра
, современный, стремительно развивающийся микрорайон привлекает внимание жителей области.

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Практически все пензенцы хоть раз бывали в Городе Спутнике. И это не удивительно: яркий, современный, стремительно развивающийся микрорайон привлекает внимание жителей области.

Однако, как оказалось, его известность гораздо шире. О Спутнике знают и в других регионах, люди влюбляются в этот уникальный город в городе и переезжают сюда жить.

В чем же причина популярности Спутника? На этот вопрос ответили люди, которые переехали из других регионов. Все они в один голос утверждали: «Вы уже привыкли к окружающей вас красоте, воспринимаете ее как должное, не понимаете, как вам повезло».

Может, так оно и есть? Предлагаем вам по-новому посмотреть на ставшие привычными вещи и послушать, что думают о Спутнике люди, которые переехали к нам совсем недавно.

Узнать больше о Спутнике вы можете на сайте.


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