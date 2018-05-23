В Пензенской области стало в два раза больше школьных психологов

В школах Пензенской области работают 278 социальных педагогов и психологов. Это в два раза больше, чем в 2016 году.

Об этом на заседании облправительства 23 мая сообщил министр образования Александр Воронков.

«Более 100 педагогов проходят курсы повышения квалификации — без отрыва и с отрывом от работы. С 2018 года институт регионального развития внедрил курсы повышения квалификации для соцпедагогов. С целью профилактики суицидального поведения среди детей организованы лекционные занятия, в том числе — специалистами ведущих кризисных центров страны», — отметил он.

В целом министр оценил выстроенную систему повышения квалификации педагогов как эффективную, отметив важность дополнительного обучения учителей естественно-научного цикла и иностранного языка.