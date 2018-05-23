В Пензенской области 37 сельских семей получат соцвыплаты на жилье

Вручение сертификатов проходит в рамках реализации на территории региона федеральной программы устойчивого развития сельских территорий, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В этом году у нас 37 семей получат соцвыплату на приобретение, строительство жилья, из них участниками признаны 28 молодых семей. 26 семей — это работники агропромышленного комплекса, 11 человек — это работники социальной сферы. Всего при поддержке федерального правительства, губернатора Пензенской области будут предоставлены субсидии в объеме 35 млн рублей», — отметил Андрей Бурлаков.

Он лично вручил сертификат каждому участнику, поздравил со значимым событием семьи и пожелал им как можно быстрее справить новоселье.