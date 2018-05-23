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В Пензенской области 37 сельских семей получат соцвыплаты на жилье

23 мая в 15:31 296 просмотров

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил сертификаты участникам мероприятий по улучшению жилищных условий.

Вручение сертификатов проходит в рамках реализации на территории региона федеральной программы устойчивого развития сельских территорий, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В этом году у нас 37 семей получат соцвыплату на приобретение, строительство жилья, из них участниками признаны 28 молодых семей. 26 семей — это работники агропромышленного комплекса, 11 человек — это работники социальной сферы. Всего при поддержке федерального правительства, губернатора Пензенской области будут предоставлены субсидии в объеме 35 млн рублей», — отметил Андрей Бурлаков.

Он лично вручил сертификат каждому участнику, поздравил со значимым событием семьи и пожелал им как можно быстрее справить новоселье.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/85636/

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