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В Пензенской области задолженность перед ресурсниками достигла 3 млрд руб

23 мая в 15:38 334 просмотра

23 мая на заседании правительства Пензенской области начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин сообщил о задолженности бюджетов и организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими компаниями.

Общая сумма задолженности по состоянию на 1 мая составила 2,9 млрд рублей, большая часть из которой — перед ПАО «Т Плюс».

Общая задолженность за электроэнергию составила 285,52 млн рублей, из них 33,52 млн — долг районных бюджетов, 248,89 — предприятий ЖКХ.

За природный газ ресурсникам должны в регионе 1,2 млрд рублей, в том числе бюджет Пензенской области — 3,69 млн, районные бюджеты — 38,85 млн, предприятия ЖКХ — 1,1 млрд рублей.

Основная часть долга накопилась за тепло. Компании «Т Плюс» должны почти 1,5 млрд рублей, из них долг Пензы — 1,4 млрд, Кузнецка — 35,33 млн рублей, сообщил Михаил Панюхин.


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