В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Пензенским неплательщикам отключают газ
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
В Череповце на дорожную разметку потратят шесть млн руб
У жительницы Тюменской области в носу вырос зуб
Недостаток сна в выходные может повысить риск смерти — ученые
Употребление одного яйца в день спасет от ранней смерти — ученые
Электроэнергию для «зеленых» АЗС хотят предоставлять бесплатно
«ЭРА-ГЛОНАСС» запустила сервис помощи на дороге
На выступлении гимнасток в цирке лопнул трос
Саратовская актриса победила на всероссийском конкурсе
РЖД может внести дебоширов в черный список на год
Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей

В России создали инвалидную коляску с телепатическим управлением

23 мая в 15:59 234 просмотра
, которой можно управлять силой мысли, сообщают «Аргументы и факты».

" data-title="В России создали инвалидную коляску с телепатическим управлением — Пенза-пресс, рунет за день">

В Новосибирске создали первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли, сообщают «Аргументы и факты».

Отмечается, что управлять коляской без физических усилий стало возможным благодаря специальной «нейрошапке». Импульсы, которые создают нейронами головного мозга, через электроды поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски.

Первые испытания разработки идут в Новосибирске. Предстоит выяснить, как разработка покажет себя в экстремальных и нетипичных ситуациях, и что нужно сделать для ее безопасности.

«Три года назад к нам обратился мужчина с ограниченными возможностями. Инвалидную коляску ему выделили бесплатно, но передвигаться с ее помощью он все равно не мог, потому что почти полностью парализован — может двигать только шеей. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна. Он попросил нас сделать джойстик, который бы управлялся головой и шеей, это увеличило бы его самостоятельность, улучшило качество жизни. Мы сделали это бесплатно.

Мужчина быстро освоил новую технологию — всего за полчаса научился управлять коляской и стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо делать систему управления, которая бы считывала сигналы мозга», — рассказал автор инновационного изобретения для инвалидов Иван Невзоров.

За счет гусеничной ленты коляска может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры — получился своего рода вездеход. По оценкам разработчиков, стоимость инновационной коляски на рынке, если она успешно пройдет тестирование, составит от 460 до 560 тысяч рублей.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-2489427/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...