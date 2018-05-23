В России создали инвалидную коляску с телепатическим управлением

В Новосибирске создали первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли, сообщают « Аргументы и факты ».

Отмечается, что управлять коляской без физических усилий стало возможным благодаря специальной «нейрошапке». Импульсы, которые создают нейронами головного мозга, через электроды поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски.

Первые испытания разработки идут в Новосибирске. Предстоит выяснить, как разработка покажет себя в экстремальных и нетипичных ситуациях, и что нужно сделать для ее безопасности.

«Три года назад к нам обратился мужчина с ограниченными возможностями. Инвалидную коляску ему выделили бесплатно, но передвигаться с ее помощью он все равно не мог, потому что почти полностью парализован — может двигать только шеей. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна. Он попросил нас сделать джойстик, который бы управлялся головой и шеей, это увеличило бы его самостоятельность, улучшило качество жизни. Мы сделали это бесплатно.

Мужчина быстро освоил новую технологию — всего за полчаса научился управлять коляской и стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо делать систему управления, которая бы считывала сигналы мозга», — рассказал автор инновационного изобретения для инвалидов Иван Невзоров.

За счет гусеничной ленты коляска может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры — получился своего рода вездеход. По оценкам разработчиков, стоимость инновационной коляски на рынке, если она успешно пройдет тестирование, составит от 460 до 560 тысяч рублей.