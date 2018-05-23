МегаФон запустил новый тариф для бизнеса

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса.

Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа станет доступен кэшбэк — накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, «МегаФон» создал новую линейку тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа:

— для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»);

— для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»);

— для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте («Управляй! Специалист»);

— для тех, кто большую часть времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»).

«Для сотрудников, которые проводят много времени на встречах, мы включили в тариф больше голосового и интернет-трафика и убрали тарификацию для навигационных ресурсов, а для тех, кто работает в офисе, — сделали акцент на мессенджерах и поисковиках. Уверен, что с новой линейкой «Управляй!» от «МегаФона» наши клиенты откроют новые возможности для развития своего дела», — отметил директор Пензенского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Основные преимущества новых тарифов:

Гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы. Клиент может максимально легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также, при необходимости, индивидуально настроить необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

Бесплатные входящие звонки в Европе. В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе.

Интернет-сервисы с обнуленным трафиком. В каждый из четырех тарифов включен безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы: мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети.

Сервисы для бизнеса. В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включено «Мобильное облако», позволяющее хранить персональные и коммерческие данные в защищенном облаке, доступном с любого устройства. А также новый сервис «МегаФон.Антивзлом» для защиты деловой переписки и решении бизнес-вопросов по электронной почте с мобильных устройств.

Кэшбэк. «МегаФон» первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки «Управляй!». Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». При этом полученный кэшбэк не «сгорает», а накапливается ежемесячно.

Персональный бюджет. Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Так, сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд — это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов.