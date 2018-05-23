В Пензе насчитывается более 50 км отработавших срок службы теплосетей

В Пензе начали подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Об этом на заседании правительства области 23 мая сообщил начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

«По сведениям Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, филиалом ПАО «Т Плюс» в городе Пенза эксплуатируется более 50 км магистральных тепловых сетей, отработавших срок службы 25 лет и более. Их несвоевременная замена приводит к тому, что после проведения технологических испытаний появляется большое число прорывов в период отопительного сезона. В прошлом году во время гидроиспытаний было 198 повреждений тепловых сетей. Анализ проведения капремонта показывает низкий объем замены сетей. За три года, с 2015-го по 2017-ый, филиалом «Мордовский ПАО «Т Плюс» проведена замена 16,8 км сетей в однотрубном исчислении. Это не может ни сказаться на устойчивом обеспечении теплоснабжения потребителей города. Руководству организации рекомендовано обратить внимание на своевременное начало ремонтных работ, на качественную подготовку тепловых сетей с увеличением объема замены», — рассказал Михаил Панюхин.

Начальник УЖКХ и ГЗН подчеркнул, что необходима большая работа, уже сейчас нужно принимать меры по подготовке внутриквартальных тепловых сетей к отопительному периоду.

«Требуется завершить установку на баланс регистрации прав собственности на бесхозяйственные тепловые сети 63 объектов теплоснабжения. Согласно предписанию Ростехнадзора, необходимо проведение технического диагностирования участков муниципальных трубопроводов тепловых сетей 126,7 км, проработавших нормативный срок службы — более 25 лет», — отметил он.

По словам Михаила Панюхина, в настоящее время разработан план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и соцкульбыта к отопительному сезону. В соответствии с ним, необходимо подготовить жилой фонд площадью 19 651 кв метр, 1065 источников теплоснабжения, 1054,2 километров тепловых сетей, 170 центральных тепловых пунктов, 7475 км водопроводных сетей, 1314 канализационных, 12885 газовых, 26971 эклектических и другие объекты.