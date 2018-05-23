В Пензе намерены построить горнолыжный комплекс

Его представили сотрудники управления экономического развития пензенской администрации и управления культуры областного центра.

Если субсидия на разработку проекта и проектной документации будет выделена, в городе появится всесезонный спортивно-оздоровительный комплекс, который поможет укрепить туристический потенциал Пензы и улучшить имидж города. На реализацию проекта, предположительно, потребуется 350 миллионов рублей, и вложить их должен будет частный инвестор, сообщает пресс-служба горадминистрации.