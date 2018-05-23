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В Пензе намерены построить горнолыжный комплекс

23 мая в 17:26 282 просмотра

В Пензе прошла презентация проекта создания горнолыжного комплекса.

Его представили сотрудники управления экономического развития пензенской администрации и управления культуры областного центра.

Если субсидия на разработку проекта и проектной документации будет выделена, в городе появится всесезонный спортивно-оздоровительный комплекс, который поможет укрепить туристический потенциал Пензы и улучшить имидж города. На реализацию проекта, предположительно, потребуется 350 миллионов рублей, и вложить их должен будет частный инвестор, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-498473/

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