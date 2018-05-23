В Череповце на дорожную разметку потратят шесть млн руб

В Череповце компания, которая выиграла тендер на нанесение разметки, приступила к основному объему работ, сообщает 35media.ru.

Наносить разметку начали в начале мая в рамках подготовки к шествию «Бессмертного полка». Работы выполнили на Советском проспекте, улицах Ленина и Металлургов.

Контракт предполагает нанесение горизонтальной разметки акриловой эмалью с добавлением микро-стекло-шариков. Акрил нанесут с применением разметочной машины, объем работ — 32 тысячи квадратных метров. Вручную с помощью трафаретов и краскопульта разметят еще 3,3 тысячи квадратных метров. Пешеходные переходы обозначат вручную. Пластиком холодного нанесения с микро-стекло-шариками разметят только стоп-линии на светофорах.

Контракт рассчитан на весь теплый сезон, по мере стирания разметку будут обновлять.