Председатель правительства обсудил с дольщиками «Пензастроя» их новые требования

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов 23 мая встретился с дольщиками «Пензастроя», чтобы выслушать их требования и обсудить текущую ситуацию по проблемным домам.

Как сообщил на встрече представитель дольщиков, журналист Евгений Малышев, в отношении компании скоро завершится процедура конкурсного производства. После этого в течение 2−6 месяцев дольщики должны принять решение о том, как им действовать дальше.

«Нам придется либо создавать ЖСК, либо делать смену застройщика, если сам застройщик согласится, либо вести денежный реестр. Денежный реестр — это самый нехороший вариант. […] В настоящий момент мы подготовили соглашения, которые вручены председателю правительства Николаю Петровичу Симонову и губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву. Мы просим зафиксировать в документе то, что они готовы отвечать за те обещания, которые они дают», — сказал Евгений Малышев.

Николай Симонов отметил, что работа с дольщиками ведется постоянно, с ними согласовываются все действия, которые осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства. Ситуацию держит на контроле губернатор Пензенской области.

«Мы наладили с вами системную работу. Есть паспорт каждого дома, где отражен уровень его готовности, количество коммерческих площадей, стоимость квартир и прочее. Идет работа с застройщиками, готовыми завершить строительство проблемных домов», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что по ряду объектов нет согласия от застройщиков. Но, подчеркнул Николай Симонов, «работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено решение по каждому дому». Для помощи строителям идет поиск участков, которые будут им реализованы по льготной цене при согласии завершить строительство проблемных домов.

Отвечая на вопросы дольщиков, Николай Симонов отметил, что вопрос подписания гарантийного документа, о котором шла речь в начале встречи, будет рассмотрен. Важно, чтобы все было сделано в рамках закона.

Дольшики также попросили, чтобы им по пунктам расписали, какие риски могут быть при создании ЖСК. Они предложили рассмотреть возможность освобождения от арендной платы ЖСК за недостроенные дома. Председатель правительства региона дал поручение проработать этот вопрос.

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