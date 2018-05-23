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Пензенские пенсионеры соревновались в знании компьютерных технологий (видео)

23 мая в 19:54 204 просмотра

В Пензе прошел ежегодный чемпионат по компьютерному многоборью. Региональный этап всероссийских состязаний стартовал в областной библиотеке имени Лермонтова. Участие в отборочном туре приняли более 30 человек из всех районов области.

Пожилые пензенцы со всех районов области приняли участие в региональном этапе всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.

«В прошлом чемпионате я занял первое место. Ездил на российский этап соревнований, где стал седьмым по стране и вторым по ПФО в общекомандном зачете. Пользуюсь Skype, электронной почтой, оплачиваю коммунальные платежи через компьютер, сейчас это необходимо», — рассказал участник соревнований Николай Мальцев.

Пенсионеры должны были быстро и без ошибок справиться с несколькими заданиями: создать документ в текстовом редакторе, найти ответы в поисковой системе, сделать скриншоты и заполнить таблицы.

«Никогда не пользовалась гиперссылками, сама их не создавала. Вчера училась, вроде получилось, но все равно, для меня это сложно. Работала сначала в машиносчетном бюро, потом в информационном центре, было интересно, все с техникой связано. Сейчас без компьютера нельзя, поневоле приходится изучать», — сказала участника соревнований Людмила Андреева.

Кроме того, организаторы решили проверить, хорошо ли участники умеют пользоваться информационной системой ЖКХ и порталом пенсионного фонда России. С каждым годом пензенские пенсионеры улучшают свои результаты, причем не только в изучении современных информационных технологий.

«Приходят пожилые, одинокие люди, просят, говорят, что у них нет компьютера, но хотели бы научиться им пользоваться», — рассказала председатель пензенского регионального отделения «Союз пенсионеров России» Екатерина Баннова.

Победители регионального этапа отправятся на состязания по компьютерной грамотности (18+) в Пятигорск. Туда съедутся пенсионеры со всей России, сообщает телеканал «Экспресс».


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