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В Пензе выясняют причину пожара в расселенном доме (видео)

23 мая в 19:59 248 просмотров
, полностью выгорели две комнаты. Местные жители сообщают, что подобные возгорания в расселенном районе — не редкость.

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В расселенном доме в Заводском районе произошел пожар. Как сообщают в региональном управлении МЧС: огонь охватил все три этажа одного их подъездов, полностью выгорели две комнаты. Местные жители сообщают, что подобные возгорания в расселенном районе — не редкость.

Пожар, как сообщили на месте сотрудники МЧС, затронул все три этажа расселенного дома на улице Комсомольская, 10. Полностью выгорели две квартиры, округу окутали клубы дыма. Внутри дома пожарные планомерно проливали каждый квадратный метр.

Из возможных причин возгорания исключена только неисправность электропроводки. От коммуникаций необитаемый дом отключен.

Таких строений, как на улице Комсомольской, где и произошел пожар, в Заводском районе — немало. Местные жители не рады вынужденному соседству с городом-призраком и его асоциальными обитателями. Рассказывают, что возгорания в расселенных кварталах — не редкость.

Жителям приходится круглосуточно быть начеку, так как многоквартирные жилые дома расположены от расселенных буквально в нескольких метрах. Их отделяют небольшие проезды между домов или дворы, поэтому от огня жилые постройки может спасти только своевременный телефонный звонок пожарным, сообщает телеканал «Экспресс».


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