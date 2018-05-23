Работы художников Кузнецка будут выставляться в «Галерее искусств» (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области выставки картин местных художников теперь будут проходить в «Галерее искусств». Выставочный зал расположился на нулевом этаже здания бывшего кинотеатра «Комсомолец», которое стало одним из отделов музейно-выставочного центра. Торжественное открытие галереи приурочили к международному Дню музеев.

Выставка работ Татьяны Махт стала первой в открывшейся «Галерее искусств». Кузнецкая художница — выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Она выставляла свои работы в Лондоне, Сан-Франциско и Сакраменто.

«Сегодня на выставке представлено около 70 работ. Это цикл, который был подобран специально для галереи. Начинается она с ярких картин и заканчивается более нагруженными по смыслу работами», — рассказала она.

Идею создания галереи предложили работники музея, когда осенью 2017 года в муниципальную собственность перешло задние бывшего кинотеатра «Комсомолец». Зал, где будут выставляться работы местных художников, расположился на цокольном этаже, его назвали «Галереей искусств».

«Так мы решили назвать, в первую очередь, выставочный комплекс, который сегодня открываем. Многие художники города мечтали о картинной галерее, теперь можно с уверенностью сказать, что они сбываются», — сказала директор музейно-выставочного центра Кузнецка Ольга Горнова.

Чтобы превратить пустующее помещение в выставочный зал, ушло полгода. Для преобразования в картинную галерею потребовались средства из городского бюджета. Однако без усилий работников музейно-выставочного центра проект никогда бы не состоялся.

«Очень здорово, что вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, работаете на благо города», — отметил глава города Кузнецка Владимир Назаров.

«Думаю, что присутствующие получат огромное эстетическое удовольствие, желаю всем процветания и новых творческих проектов», — отметила начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.

Работники музейно-выставочного центра продолжат обновление здания. В частности, готовятся документы для вхождения в одну из областных программ. На полученные средства планируют отремонтировать фасад здания, сообщает телеканал «Экспресс».