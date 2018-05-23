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В пензенском ЗакСобре обсудили нехватку медицинских кадров (видео)

23 мая в 20:08 236 просмотров

На Общественном совете при ЗакСобре Пензенской области обсудили послание президента Федеральному Собранию. Речь шла о мерах поддержки медиков первичного звена. В послании глава государства сделал акцент именно на кадровом вопросе. В регионе не хватает более 500 специалистов.

Заседание Общественного совета при областном Законодательном Собрании было посвящено медицинским кадрам. Речь о первичном звене здравоохранения: врачах амбулаторий, городских поликлиник, участковых и центральных районных больниц. Повысить доступность медицинской помощи на этом уровне призвал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Будем вносить изменения в областной бюджет на подготовку кадров для решения вопроса обеспечения медицинских учреждений персоналом во все структуры области», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Официально дефицит врачей в Пензенской области составляет 554 человека. В медицинских учреждениях региона работают почти 4300 врачей и 12059 медсестер и фельдшеров.

«Несколько лет назад случился дисбаланс, была переукомлпектовка стационарных учреждений и нехватка врачей в амбулаторно-поликлиническом звене. Сейчас проблема решена, врачебный состав значительно увеличен», — рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Самыми дефицитными в Пензенской области остаются специальности врача-педиатра, терапевта, фтизиатра, психиатра, психиатра-нарколога, оториноларинголога. Основная мера поддержки медиков — единовременные выплаты. Они действуют для молодых специалистов, врачей, которые устраиваются в районные или сельские больницы, а также педиатров, которые приехали в Пензу из других регионов России.

Специалисты не исключают, что реализация послания президента позволит найти новые способы решения кадрового вопроса в медицинской сфере региона, сообщает телеканал «Экспресс».


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