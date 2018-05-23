Под прицелом камер. Репортаж с рабочей встречи дольщиков и власти

Некоторые известные по своим экспрессивным выступлениям дольщики вновь попытались отличиться, видимо, играя на камеру присутствующего федерального канала. Но из этого ничего не вышло. Председатель правительства региона Николай Симонов, лично занимающийся проблемой дольщиков и отличающийся сдержанностью и выдержкой, конструктивно расставил все точки над i.

«Мы хотим, чтобы власть поставила подпись под соглашением о гарантийных обязательствах», — заявил в начале встречи представитель дольщиков Евгений Малышев. Правда, сделал он это не известно для кого, так как Николая Симонова в этот момент еще не было в зале.

Председатель правительства вошел в зал под конец спича Евгения Малышева. Он напомнил, что власть действует в рамках закона Пензенской области «Об обманутых дольщиках», а это гораздо выше, чем любые гарантийные обязательства.

Он также рассказал о том, какая ситуация складывается по новым застройщикам проблемных домов.

«Мы создали по всем объектам паспорта, туда же мы подкладываем информацию о том, какой застройщик согласился на него зайти, начали подбирать земельные участки. Застройщики письменно выразили свою позицию. Ряд застройщиков не дал согласие. Это их право. Но мы будем продолжать работу до тех пор, пока не будет найдено решение по каждому дому. Таково поручение губернатора и мы его выполняем», — подчеркнул Николай Симонов.

Продолжается работа по подбору участков для строительных компаний, которые готовы достроить проблемные объекты. Землю они получат на льготных условиях.

«Со вчерашнего дня в Минфине находится закон о компенсации найма, на сессию Законодательного Собрания вынесем закон о компенсации [речь идет о том, что дольщикам, которые ждут дома и вынуждены платить ипотеку и снимать жилье, будут компенсировать аренду]. Второй закон также направлен на согласование: если мы не найдем земельные участки, то пойдем по пути прямой денежной компенсации застройщикам затрат на достройку ваших проблемных домов», — сообщил Николай Симонов.

Дольщик Сергей Зиненко поинтересовался, почему застройщики не могут зайти на объект без создания ЖСК. Для этого, ответил Николай Симонов, нужно согласие застройщика.

«Компания должна обратиться в Арбитражный суд, представить доказательства того, что сможет потянуть финансово объект. Никто не готов на это пойти. Кроме того, нужно согласие 100% дольщиков, но не все они согласны», — пояснил Николай Симонов.

Дольщики отметили, что дело тормозят юрлица, которые являются владельцами квартир, и шестеро обычных людей, которые не отвечают на звонки. Списки этих лиц предоставят в Госжилстротехинспекцию.

Дольщики засыпали председателя облправительства и руководителя управления Госжилстройтехинспекции Инну Левченко вопросами, например, о том, как получить страховую выплату, если организация обанкротилась.

«По поручению президента готовится Госсовет по теме обманутых дольщиков, потому что это уже общенациональная проблема. Тот вопрос, который вы задали о страховых выплатах, будем готовить для губернатора на Госсовет. Это единственное, что мы можем сделать в рамках своих полномочий», — отметил он.

Затем дольщики сообщили Николаю Симонову про гарантийное письмо. Он дал поручение изучить вопрос юридической необходимости подписания данного документа. На рассмотрение этого вопроса дал неделю. Кроме того, по просьбе дольщиков, поручил проработать вопрос об отмене арендной платы для ЖСК за недостроенные дома, также люди попросили по пунктам расписать, какие риски им сулит вступление в кооператив.

Заседание закончилось на позитивной ноте — дольщики подарили Николаю Симонову каску в знак того, что «он из-за них получает по голове». Председатель облправительства поблагодарил за подарок и пошутил, что теперь к губернатору будет ходить только так. Стороны выразили надежду, что в Пензенской области проблему недостроев решат быстро и это станет примером для остальных регионов России.