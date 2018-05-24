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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской культуры

24 мая в 09:05 294 просмотра
, который отмечается 24 мая.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности многотрудной просветительской деятельности Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Бесценными плодами их жизненного подвига стало зарождение духовной жизни славянских народов, создание письменности.

Сохранить и приумножить богатейшие исторические и культурно-нравственные традиции, доставшиеся нам в наследство от великих предков, бережно передать их детям и внукам — наша святая обязанность.

Считаю, что этот замечательный праздник способствует дальнейшему укреплению толерантности, взаимопонимания и социального согласия, развитию плодотворного диалога между народами многонациональной России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — говорится в поздравлении.


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