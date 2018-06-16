Как отличить автостопщика от грабителя? Советы от опытного хитч-хайкера

Весна и лето — горячая пора для российских автостопщиков: все чаще на трассе можно увидеть «голосующего» путника с рюкзаком. Только вот число желающих подвезти путешественников год от года становится меньше. С чем это связано и каких попутчиков ни в коем случае не стоит пускать в свой салон, корреспондентам «Пенза-Пресс» рассказал неожиданный гость информагентства.

38-летний Егор Ефимкин — уроженец города Усть-Илимска Иркутской области, хитч-хайкингом (автостопом) занимается с 13 лет. Очередным городом на его пути стала Пенза, и автостопщик с 25-летним стажем пришел на телерадиокомпанию «Экспресс», чтобы рассказать о том, что его тревожит.

По словам Егора Ефимкина, путешествует таким «романтичным» способом он по восемь месяцев в году. Причина кроется в его роде деятельности.

«Я — промышленный альпинист, и мне приходится по работе ездить по разным городам. Зачем деньги тратить, если можно просто-напросто остановить машину и уехать?» — пояснил он.

Хитч-хайкер признался: за последние годы ситуация с автостопом в стране ухудшилась, люди не хотят пускать в салон своего авто случайных попутчиков.

«Появились псевдоавтостопщики — те, кто грабит людей. Если я раньше из Красноярска до Пензы — это 4,5 тысячи километров — мог добраться за три с половиной дня, то сейчас — за шесть. Автомобили стали реже останавливаться, потому что люди боятся. Мне бы хотелось, чтобы этот страх ушел, но для этого нужно, чтобы начали разбираться в том, где — настоящий автостопщик, а где — псевдо», — отметил уроженец Иркутской области.

Есть несколько верных способов отличить хитч-хайкера от того, кто, пытаясь остановить машину, замышляет недоброе, добавил Егор Ефимкин.

«Чаще всего настоящий автостопщик — загорелый, возможно, бородатый. Они путешествуют либо поодиночке, либо в парах. Если вы видите на обочине компанию из трех-четырех людей — можно смело ехать мимо. Рюкзак должен быть набит вещами, если он пустой или его нет вообще — останавливаться также не стоит. Чистая одежда тоже должна навести на подозрения», — посоветовал он.

Еще один признак настоящего автостопщика — неформальный стиль. Кроме того, следует обратить внимание на речь путника.

«Все автостопщики — неформалы, без исключения. У них могут быть длинные волосы, забранные в хвост, у меня, например, косуха. Если вы уже остановились — во-первых, спросите: «Куда?» Если он называет конечную точку маршрута — сразу уезжайте. Настоящий автостопщик не называет конкретный пункт назначения, он говорит: «Мне нужно в сторону такого-то города». Есть сайт автостоп.ру, там есть свод правил, об этом знают все люди, которые этим занимаются. Ведь а-ля 90-е никто не отменял. На моих глазах нападали на людей, это безобразие, которое очень вредит нормальным автостопщикам», — признался Егор Ефимкин.

Информагентство напоминает о том, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и тем, кто решил путешествовать автостопом: следует понимать, что ловля попутки — это, несмотря на всю романтику, в первую очередь — большой риск. Ведь невозможно знать наверняка, какой попутчик тебе попадется, будь то хозяин авто или стоящий на дороге путешественник.

Напомним, ранее корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» уже брали интервью у хитч-хайкера: студент из Пензы рассказал о своем путешествии длиной в 7000 км без рубля в кармане.