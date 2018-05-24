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Табу на фитнес-браслеты. На режимные объекты запретили проносить гаджеты

24 мая в 09:25 300 просмотров
, пишут «Известия».

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Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов, пишут «Известия».

Как отмечает издание, запрет распространяется и на организации, где работают с документами, содержащими гостайну.

Под санкции попали смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-браслеты и даже кнопочные мобильные телефоны. Также запрещены все устройства способные определять координаты, оснащенные Wi-Fi, Bluetooth, модемами и инфракрасными портами.

Чтобы пронести гаджет, посетитель обязан заранее представляет перечень оборудования — после чего командир части должен выписать специальный пропуск.

«Ситуацию нужно воспринимать спокойно. В нынешних условиях такие запреты необходимы», — прокомментировал «Известиям» советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.


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