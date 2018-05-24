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Тамалинец пошел на криминал, чтобы поговорить с экс-женой

24 мая в 09:19 296 просмотров

В Тамалинском районе Пензенской области в отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая в районном поселке Тамала. По версии следствия, мужчина напился и решил поговорить со своей бывшей женой. Для этого он приехал к ней домой на улицу Александровская. Оказалось, что женщина не горела желанием общаться с экс-супругом и не открыла ему дверь.

Тогда мужчина разбил оконное стекло, просунул руку в образовавшуюся дырку и открыл засов двери. Затем он зашел в дом против воли хозяйки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-960188/

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