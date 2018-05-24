Тамалинец пошел на криминал, чтобы поговорить с экс-женой

В Тамалинском районе Пензенской области в отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая в районном поселке Тамала. По версии следствия, мужчина напился и решил поговорить со своей бывшей женой. Для этого он приехал к ней домой на улицу Александровская. Оказалось, что женщина не горела желанием общаться с экс-супругом и не открыла ему дверь.

Тогда мужчина разбил оконное стекло, просунул руку в образовавшуюся дырку и открыл засов двери. Затем он зашел в дом против воли хозяйки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.