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Гостей «Даншино Fest» сплотит «Хоровод единства»

24 мая в 11:35 104 просмотра
«Даншино Fest» (16+) в селе Даньшино Белинского района Пензенской области состоится «Хоровод единства».

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27 мая в рамках фестиваля «Даншино Fest» (16+) в селе Даньшино Белинского района Пензенской области состоится «Хоровод единства».

Мероприятие организует движение, которое динамично развивается в Пензенской области, — «Сурский хоровод».

«Он будет символизировать объединение всех национальностей и культур. Чтобы дружно взявшись за руки, мы почувствовали единство и силу — когда мы вместе, мы усиливаем друг друга и можем сделать какие-то великие дела. Для этого и созданы хороводы», — пояснила организатор «Хоровода единства» Ольга Петто.

Гостей праздника собирают в 19.40 на главной площадrt фестиваля перед сценой. Организовать людей помогут два ведущих и 20 волонтеров. Под музыкальное сопровождение они возьмутся за руки и будут кружиться.

Организаторы отмечают, что главная цель хороводов — сплотить все народы Земли вне зависимости от национальности, места проживания, религиозного, социального, политического или культурного мировоззрения.

Хороводное движение все больше и больше набирает обороты по всей России. Так, в августе 2017 года в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялось масштабное событие — «Хоровод Мира», в котором приняло участие более 3000 человек. В Пензе «Сурский хоровод» проводит мероприятия в рамках различных фестивалей и объединяет сотни человек.

Подробности о фестивале «Даншино Fest» можно узнать здесь.

Фотография: фото Ольги Петто

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