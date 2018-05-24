По состоянию на 22 мая, посевы сои занимают 16,7 тысяч гектаров. Область вошла в тройку субъектов-лидеров округа по темпам сева сои с показателем 62,6%. Места в первой тройке занимают также Республикам Мордовия и Татарстан.

Всего в этому году аграрии области посеют сою на площади в 26,7 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Помимо этого, аграрии посеяли свеклу на площади 60 тысяч гектаров, выполнив план посевной кампании этого года по данной культуре на 100%. По данным Минсельхоза России, Пензенская область вошла в тройку лидеров субъектов ПФО, которые завершили сев сахарной свеклы.

Всего технические культуры в 2018 году будут посажены на площади более 406 тысяч гектаров.