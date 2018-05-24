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В Пензе из-за Троицы изменили маршрут велопарада

24 мая в 10:35 304 просмотра
(0+) и всероссийского спортивного праздника «Зеленый марафон» (0+).

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В Пензе состоялось совещание по поводу проведения 27 мая велопарада (0+) и всероссийского спортивного праздника «Зеленый марафон» (0+).

На мероприятии обсуждали изменения схемы движения участников.

По словам первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимира Жучкова, маршрут был перестроили так, чтобы он не пролегал мимо кладбища, которое в этот день посетят много людей [27 мая отмечается Троица].

Новый маршрут велопарада будет проходить по улицам: Окружной, дороге-дублеру, Зеленодольской.

Регистрация участников — в 10.00, старт велопарада — 10.45.

Напомним, в связи с проведением велопарада изменятся схемы движения личного и общественного транспорта.


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