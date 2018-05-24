В Пензе готовятся к реконструкции стадиона для регби

Директор клуба Андрей Бачурин отчитался о текущей деятельности, доложил о предстоящих соревнованиях, а также обозначил проблемные вопросы. Один из них — у «Империи» нет своей тренировочной базы. Стадион «Пенза», который мог бы ею стать, нуждается в реконструкции. Есть сложности и с местом проведения соревнований.

«К сожалению, отсутствие в достаточном количестве бюджетных средств определяет порядок наших действий. Но, несмотря на трудности, город дорожит регбийным клубом. Регби в Пензе будет развивать и дальше, в этом нас поддерживает и губернатор Иван Белозерцев», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он сообщил, что специалисты приступили к разработке технического задания на реконструкцию стадиона «Пенза», и в перспективе у города вместе со стадионом «Зенит» появится еще одна спортивная база — для регби.

В заключение было решено организовать встречу мэра с игроками клуба. Предположительно, она состоится в начале сезона, отметили в пресс-службе горадминистрации.